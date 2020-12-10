للمرة الـ 17.. النظام التركي يقطع مياه الشرب عن مليون مواطن في الحسكة

الحسكة _ إسماعيل مطر

لليوم الحادي والعشرين يواصل النظام التركي ومرتزقته قطع مياه الشرب، القادمة من آبار علوك بريف رأس العين، عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها، مهددين مليون نسمة في المدينة وريفها بالعطش، وسط صمت من “المجتمع الدولي” يصل حدّ التواطؤ.

المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه أكد لـ”البعث” بأن هذا الانقطاع هو الانقطاع السابع عشر منذ أن تمّ احتلال مدينة رأس العين شمال مدينة الحسكة، مبيناً أن هناك أحياء لم تصلها مياه الشرب من آبار علوك منذ 21 يوماً، لافتاً إلى أنه تمّ الطلب من المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني في المحافظة بالتحرك سريعاً من أجل تأمين مياه الشرب لأحياء المدينة.

وأشار مدير مؤسسة المياه إلى أنه توجد هناك ابار تم حفرها خلال الانقطاعات الماضية ضمن مدينة الحسكة، وهي لا تصلح للشرب وإنما تتم استخداماتها للأغراض المنزلية المتعددة، وأكد أن الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بطرد عمال محطة علوك منذ أكثر من شهرين، وأيضا قامت ميليشيا “قسد”، العميلة للاحتلال الامريكي، بعمل مماثل من خلال طرد عمال المؤسسة من محطة ” الحمة”.

من جهته بين المهندس أنور عكلة مدير شركة كهرباء الحسكة بأن محطة مياه علوك تتم تغذيتها من محطة تحويل الدرباسية والخط جاهز من الناحية الفنية ولكن لا يمكن تشغيله نتيجة الاستجرار اللاشرعي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، لافتاً إلى أن الاحتلال التركي وعصاباته قاموا بالتعدي على الخطوط الواصلة للمحطة من خلال توصيل خطوط إلى كل القرى التي يحتلونها في محيط مدينة رأس العين، وتشغيل محركات الآبار الزراعية التي استولوا عليها بعد تهجير الأهالي منها ما يصعب تشغيل المحطة إذا لم تتم إزالة كل التعديات الإرهابية.

وفي السياق ذاته يشكو اهالي الحسكة من ارتفاع أسعار مياه الشرب حيث يبلغ سعر البرميل الواحد إلى ألف ليرة سورية ويزداد السعر بحسب البعد عن مصادر المياه الواقعة في منطقة نفاشة أو آبار بئر الحلو شرق مدينة الحسكة أو آبار منطقة الحمة وجبل عبد العزيز غرب المدينة، كما يطالب الاهالي المنظمات والجمعيات الخيرية الى العمل على تأمين مياه الشرب عن طريق صهاريج جوالة كحالة اسعافية والعمل على حفر ابار اخرى في مركز مدينة الحسكة.

مصادر محلية في منطقة رأس العين تؤكد أن مرتزقة الاحتلال التركي مع دخول فصل الشتاء قاموا بتوصيل خط كهرباء من البئر رقم 29 ضمن محطة علوك إلى حي الصناعة بمدينة رأس العين في تعد واضح على خطوط تغذية المحطة بالكهرباء ما أثر بشكل مباشر على تغذية الآبار في محطة علوك كما أقدمت قوات الاحتلال التركي على تمديد خط كهربائي من البئر ذاته باتجاه نقاطها غير الشرعية في قرية مريكيز وغيرها من القرى ليستكمل المرتزقة سلسلة التعديات على الخط ذاته وسحب خطوط كهرباء إلى مواقعهم على امتداد الطريق الواصل من رأس العين حتى ناحية أبو راسين ما أثر بشكل مباشر على خط التوتر الكهربائي وزاد من الأعطال الحاصلة على الخط الذي يتم تحميله أكثر من استطاعته.