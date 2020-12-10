منصور ودلا يلتقيان الكوادر الشبيبية بحلب

حلب – البعث:

التقى الرفيق أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور والرفيق الدكتور عفيف دلّا رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالرفاق أعضاء قيادة فرع الشبيبة في حلب وقيادات الروابط الشبيبية وذلك على مدرج فرع حلب للحزب.

أشاد الرفيق منصور بالدور الوطني والنضالي الذي تقوم به المنظمة، مشيراً أنها الخزان البشري الذي يفيض بالكوادر التي تمتلك قدرات ومهارات إبداعية تستوجب توظيفها بالشكل الصحيح، لافتاً أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة لمنظمة شبيبة الثورة في حلب بروح جديدة وإعادة المنظمة إلى ما كانت عليه سابقاً.

من جانبه الرفيق رئيس الاتحاد، استعرض التوجهات الرئيسة لخطة عمل المنظمة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على ضرورة تطوير خطاب التواصل مع الشباب وتحديث أدوات وأساليب العمل وتبني عقليات جديدة تتناسب مع المرحلة، مشيراً أن خطة عمل المنظمة التطويرية مبنية على ثلاثة مرتكزات (الانتشار والوصول – فرز الكادر النوعي – تعزيز حالة الانتماء).

كما بين الرفيق دلّا أهمية تضافر الجهود للبحث عن آليات جديدة لاستقطاب الشباب ودعمهم ورعايتهم وتعزيز انتشار المنظمة ووصولها إلى كامل جغرافية المحافظة، لافتاً أن الإنتاج سيكون بوصلة العمل في المرحلة المقبلة بحيث يكون المردود على المستوى الثقافي والفني والرياضي والتطوعي والاقتصادي في مقرات شبيبة الثورة التي سيتم إعادة تأهيلها وافتتاح نوادي الشبيبة للعلوم والمعلوماتية.

واستمع الرفيق أمين الفرع والرفيق رئيس الاتحاد إلى مداخلات الرفاق الحضور والتي تضمنت عدد من الأفكار والرؤى التي تصب في مصلحة العمل وتطويره.

حضر اللقاء رئيس مكتب الشباب الفرعي الرفيق محمد عبد المنعم رياض المصطفى والرفاق أعضاء قيادة المنظمة والكوادر القيادية في فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة.

تصوير – يوسف نو