طهران تستدعي سفير النظام التركي احتجاجاً على تصريحات أردوغان التدخلية

وأشار المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في تصريح له الجمعة إلى أنه تم استدعاء سفير النظام التركي لإبلاغه اعتراض إيران الشديد على كلام أردوغان وتقديم توضيح فوري من الحكومة التركية لتصريحاته التدخلية وغير المقبولة خلال زيارته لأذربيجان.

وشدد خطيب زاده على أن إيران “لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها وأن حقبة ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب والتوسع قد انتهت”.

وكان أردوغان ألقى خلال حضوره فعالية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف جزءاً من قصيدة انفصالية ضد وحدة الأراضي الإيرانية.