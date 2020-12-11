المرسوم 23 فرصة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة بقروض بلا فوائد؟!

أعفى المرسوم رقم ٢٣ بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ متضرري الحرائق الأخيرة من كافة الفوائد العقدية و الغرامات و فوائد التأخير للقروض الممنوحة سابقاً المستحقة وغير المستحقة، و بين م. قصي عبد اللطيف مدير المصرف الزراعي في طرطوس أن المتضرر هو من لحق بممتلكاته أو الأرض التي يستثمرها ضرراً نتيجة الحرائق التي اندلعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص خلال تشرين الأول الماضي، ولفت إلى أن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ المرسوم من إيرادات المصرف لا يجوز المطالبة بها، كما تجدول أرصدة القروض لمدة ١٠ سنوات على أقساط سنوية متساوية بتواريخ استحقاق موحدة، ويستحق القسط الأول بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢١ بفائدة ١١% سنوياً، وإذا تخلف المستفيد عن تسديد أحد الأقساط جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي يحرم من الاستفادة من المرسوم و تعاد الفوائد و الغرامات المعفاة، و يستثنى من المرسوم قروض الري الحديث و قروض بنك الاستثمار الأوروبي، كما يسمح للمصرف إعادة تمويل المتضررين بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة بنسبة 100% للغاية المطلوبة بفائدة 3% تدفع بالكامل من برنامج دعم أسعار الفائدة ( ١% لصالح المصرف المركزي و 2% لصالح المصرف الزراعي) ، ويراعى في منح قروض المتضررين وفق أحكام المرسوم تبسيط و تسريع إجراءات منح القرض وفق الآليات و الأنظمة الناظمة لذلك أصولاً، كما يستفيد المتضرر الحاصل على قروض من أحد المصارف إذا كان تسهيله الائتماني من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة و يبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام، وفترة سريان المرسوم ٦ أشهر بدءاً من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠.

فائدة اقل

ولفت عبد اللطيف إلى أن قروض المصرف الزراعي تمنح للقطاع الخاص والقطاع التعاوني (جمعيات فلاحية) على حد سواء و لكن الجمعيات التعاونية تمنح بفائدة أقل ١%من قروض القطاع الخاص و أنواع القروض: قروض قصيرة الأجل بمعدل فائدة ١٠% للقطاع الخاص و 9% للقطاع التعاوني، وقروض متوسطة الأجل لغايات زراعية بمعدل فائدة 10% للقطاع التعاوني 11% للقطاع الخاص وغايات غير زراعية و مهنية بمعدل فائدة 11% للقطاع التعاوني و 12% للقطاع الخاص، وقروض طويلة الأجل لغايات زراعية بمعدل فائدة 12% للقطاع الخاص و 11% للقطاع التعاوني وغير زراعية بمعدل فائدة 13% للقطاع الخاص و 12% للقطاع التعاوني.

جدولة القروض

و أوضح أن على كل فرع من فروع المصرف الزراعي بطرطوس استعراض قائمة المتضررين على القطاع المصرفي للتأكد من أنهم مستفيدين من قروض، لإعفائهم من كافة الفوائد والغرامات و جدولة القروض لمدة عشر سنوات، وقد تلقت جميع المصارف قائمة بأسماء المتضررين من الحرائق وهي على استعداد لمنحهم القروض الزراعية بما يتلاءم مع جدول الاحتياج و نظام عمليات المصرف، و اعتبر مدير الفرع أن السيد الرئيس بشار الأسد بلسم جراح متضرري الحرائق، ومنحهم فرصة لاستعادة الخضرة لأراضيهم و مزارعهم بقروض دون فوائد.

رشا سليمان