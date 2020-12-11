“كتابي.. نافذتي بحرف و لون” في فني إبداعي في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أطلق فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة في اللاذقية المبادرة الثقافية الأدبية “كتاب في جريدة” وذلك ضمن الاحتفالية الثامنة لليوم الوطني للتشجيع على القراءة بعنوان “كتابي.. نافذتي بحرف ولون” وفي إطار هذه الاحتفالية تم افتتاح معرض نتاج ورشات قراءة للأطفال واليافعين بمشاركة عدد من أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن المعرض الذي تحتضنه صالة دار الأسد للثقافة في اللاذقية لوحات عن كتب قرؤوها وقاموا بتلخيصها، ووضع اقتباسات مميزة منها، بإخراج فني جميل، بإشراف بعض الأدباء والفنانين.

يذكر أن المبادرة مستمرة لمدة عام. وقد اطلع مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم وعدد من الشخصيات الثقافية والأدبية والفنية على النتاجات الإبداعية للمشاركين في المعرض وعلى الأفكار والعناوين التي جرى اختيارها وأساليب المعالجة الأدبية لها لتقديمها في المعرض، وأكد مدير الثقافة أهمية هذه الفعالية النوعية المميزة التي أطلقتها وزارة الثقافة في المحافظات للتشجيع على القراءة لما لها من قيمة كبيرة في الحياة الثقافية، لأن القراءة هي الرافد الأهم والأكبر وهي السبيل لتحقيق البناء الثقافي والمعرفي والعلمي، وأشار إلى غنى المعرض بالمشاركات النوعية التي أحاطت بالكثير من جوانب الثقافة والعلم والمعرفة من خلال الكتاب الذي يعدّ نبع العلم ومصدر المعرفة ونافذة الثقافة.