محلج القطن.. آلات قديمة والتقنين الكهربائي “يضرب” الإنتاج!!

البعث ــ نزار جمول

يعاني محلج القطن في مدينة السلمية من الآلات القديمة والتقنين الكهربائي الجائر الذي أثر كثيراً بشكل سلبي على الإنتاج، حيث اعتبر مدير المحلج المهندس باسل الحموي أن هناك استمراراً باستلام القطن القادم من المنطقة الشرقية، لكن العمل انحصر في وردية واحدة ليلية نتيجة التقنين الكهربائي المستمر بشكل كبير، وبين أن طاقة الإنتاج بالرغم من هذه الوردية الواحدة بلغ حوالي 25 طناً ويتم استجرار القطن المحلوج من قبل معامل الغزل والنسيج وبذور القطن من معامل الزيوت.

ويؤكد الحموي أن معاناة العمل ما زالت مستمرة، فالمحلج يضم حوالي 175 عاملاً وعاملة وحاجته كبيرة لسيارة خدمة لضرورات العمل، ولديه ورشة تصنيع وإصلاح شوادر وشلول وغلافات لبالات القطن المحلوج، وتكمن معاناة العمل أكثر لأنه يعمل بأربع آلات حلج منشارية وهي قديمة جداً وتحتاج للتحديث، ومع كل ذلك فالمهندسون الذين يعملون في المحلج يبذلون جهوداً مضاعفة يومية من أجل بقائها مستمرة بعملها من خلال صيانتها اليومية والدورية، ويؤكد الحموي أن التقنين الكهربائي الجائر يؤثر بشكل سلبي كبير على الإنتاج والمحلج بحاجة لتغذية كهربائية خاصة به وكل الأمل استثنائه من التقنين أسوة بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وأكد المهندس علاء ياغي رئيس اللجنة النقابية أن واقع العمال في المحلج يسير بشكل جيد من خلال الحصول على بطاقة الوجبة الغذائية ومكافآت وحوافز إنتاجية وضمان صحي شامل لهم ولعائلاتهم، أما العمال الموسميون فيحصلون على 5000 ليرة للطبابة وسيتم رفع المبلغ لعشرة آلاف ليرة، وأمل ياغي أن يتم تشميل كل العاملين ببطاقة الوجبة الغذائية.