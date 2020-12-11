مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجمات طالت تحركاتهم بريف الرقة

قتل اثنان من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون في هجمات متفرقة على أيدي مجهولين طالت تحركاتهم ونقاطاً تابعة لهم في ريف الرقة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بهجوم نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا قرب مفرق الصفصافة غرب الرقة.و بينت المصادر أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق السلحبية غرب الرقة أيضاً ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الميليشيا.

وفي شرقي المدينة ذكرت المصادر أن عدداً آخر من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق المنخر بينما انفجرت عبوة ناسفة أخرى كان زرعها مجهولون في وقت سابق بسيارة تابعة للميليشيا في محيط مزرعة تشرين شمال المحافظة.

ميليشيا “قسد” تختطف عشرات الشبان في ريف الرقة

إلى ذلك اختطفت ميليشيا “قسد” العشرات من الشبان بريف الرقة الشمالي لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا عدداً من قرى ريف الرقة الشمالي وأقدموا على اختطاف أكثر من 40 شاباً وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

استشهاد طفلة في الدرباسية

في سياق متصل استشهدت طفلة وأصيبت أخرى بشظايا في مناطق متفرقة من الجسم جراء انفجار قنبلة جانب سيارة في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن قنبلة صوتية انفجرت جانب سيارة نوع فان في محيط دوار رأس العين بمدينة الدرباسية ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة أخرى برضوض وشظايا سطحية وتم إسعافها إلى مشفى مدينة القامشلي.

وفاة طفلين في مخيم الهول

توفي طفلان بعد إصابتهما بحروق شديدة جراء اندلاع حريق داخل إحدى الخيام بمخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بريف الحسكة الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية بأن حريقاً اندلع داخل خيمة في مخيم الهول الذي يعيش قاطنوه أوضاعاً إنسانية صعبة وحالة من انعدام الأمان ونقصاً في الرعاية الصحية وتسبب الحريق بوفاة طفلين