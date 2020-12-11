مقطوعات موسيقية عالمية لفرقة “صبا” في حمص

حمص – سمر محفوض

قدمت فرقة أوركسترا صبا الحلبية بقيادة المبدع شادي نجار على مسرح قصر الثقافة في حمص مقطوعات موسيقية عالمية بمشاركة المغنية السوبرانو رنا معوض التي أطلقت من خلال صوتها الاوبرالي رسائل محبة وسلام من سورية أرض السلام والحضارات والفنون. وتنوعت معزوفات الأمسية بين مقطوعات موسيقية شرقية من الزمن الجميل مثل “أنت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم وموسيقا شارة مسلسل رأفت الهجان، و”سأمر أمام عينيك أضيئ شمعتي” “لما بدى يتثنى” ومقطوعات غربية عالمية. رئيس الفرقة شادي نجار أشار إلى أن فرقة (صبا) المؤلفة من 17 فناناً محترفاً في العزف وهم أساتذة في المعاهد الموسيقية في حلب تأسست عام 2016، وأنها جاءت محملة برسائل المحبة من حلب إلى أهالي حمص التي قامت من تحت الدمار أقوى وأكثر ألقاً، لافتاً للثقة التي يمنحها الجمهور للعازف فيطلق مافي جعبته من كنوز وألحان. وأضاف: قدمنا خلال الحفل ثماني مقطوعات عالمية بتوزيع جديد وخاص إضافة إلى أغنية “يأمر بعينيك” هدية لحمص وفقرات غنائية تراثية من تأليفه بهدف إعادة إحياء الطرب الأصيل من جديد. المغنية رنا معوض عبرت عن إعجابها بالجمهور وتفاعله الايجابي الذي ينم عن ثقافته الموسيقية العالية وتذوقه الفني الرفيع مما أشاع جواً من الألفة وانعكس بشكل إيجابي على أداء الأوركسترا.