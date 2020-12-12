أرمينيا: أذربيجان استأنفت هجومها بجنوب إقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء اليوم السبت، إن الجيش الأذربيجاني استأنف عملياته الهجومية في جنوب إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن الدفاع الأرمينية: “في الثاني عشر من كانون الأول استأنف الجانب الأذربيجاني عملياته الهجومية باتجاه بلدتي هين تاغلار وهتسابيرد في جمهورية أرتساخ (التسمية الأرمنية لإقليم قره باغ). وحدات جيش الدفاع (التابع لجمهورية قره باغ غير المعترف بها) تتخذ إجراءات تتناسب مع الظروف”.

وتعتبر البلدتان مذكورتان “جيبين” في مقاطعة هادروت في قره باغ بعد بسط أذربيجان سيطرتها على سائر أراضي هذه المقاطعة، نتيجة هجوم خاضه جيشها خلال 44 يوماً، قبل صدور بيان روسي أرمني أذربيجاني مشترك، في 10 تشرين الثاني، فرض وقفاً لإطلاق النار في المنطقة.

ونص البيان الثلاثي أيضاً على تبادل طرفي النزاع الأسرى وجثث القتلى، إلى جانب إعادة ثلاث مقاطعات أذربيجانية (باتت تحت سيطرة الجانب الأرميني منذ تسعينيات القرن الماضي) إلى سيادة باكو، وهي مقاطعات كلبجار ولاتشين وأغدام، ونشر قوة روسية لحفظ السلام قوامها 1960 جندياً لضمان وقف القتال وعودة اللاجئين إلى المنطقة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان يغطي يوميا نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: “في 11 كانون الأول، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت”.

من جهته، أوضح مصدر في مقر قوات حفظ السلام الروسية في مدينة ستيباناكيرت (عاصمة جمهورية قره باغ) أن “إطلاق نار من أسلحة آلية خفيفة تم رصده في مقاطعة هادروت”، مضيفا أنه “جرى إبلاغ الطرفين على الفور، عبر قنوات الاتصال المباشر، والمطالبة بالالتزام التام بوقف إطلاق النار”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا إلى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في قره باغ على مدار الساعة. وأضاف أن الجنود الروس ضمنوا عودة 481 لاجئا إلى بيوتهم في قره باغ من أرمينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد سكان الإقليم الذين عادوا إلى منازلهم بعد وقف القتال 37707 أشخاص.