إصلاح أعطال الكهرباء بالحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر

تمكّنت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء الحسكة من إصلاح الأعطال التي حصلت بالشبكة الرئيسية المغذية للمحافظة وعودتها للخدمة الفعلية.

وبيّن المهندس أنور العكلة مدير شركة الكهرباء أن العطل الذي حصل هو نتيجة قطع أحد خطوط الفاز في قرية سودة وعبد جنوب غرب مدينة الحسكة مما أدى إلى وقوع خلل في الشبكة وانهيار ثلاثة أبراج في القرية المذكورة نفسها، مشيراً إلى أن الحمولات الزائدة والطلب على الطاقة في فصل الشتاء هو من الأسباب الرئيسية للأعطال التي تحدث، مبيناً أن الطاقة الكهربائية يتمّ توزيعها على كافة المناطق والنواحي والقرى والأحياء وفق برنامج التقنين المعتمد وبشكل عادل، داعياً المواطنين إلى تسديد الفواتير المترتبة عليهم لقاء قيم استجرار التيار الكهربائي.