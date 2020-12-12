التوازن يطغى على سابع جولات الدوري الكروي الممتاز

سبعة لقاءات على درجة واحدة من الأهمية تشهدها الجولة السابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم التي ستقام جميعها في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت، فرغم الفوارق في الأهداف والطموحات من المنتظر أن نشهد إثارة كبيرة وخاصة في اللقاءات التي ستجمع الفرق الباحثة عن المنافسة على اللقب بنظيرتها الساعية للهروب من شبح الهبوط.

فالكرامة المتصدر (١٦ نقطة) سيحلّ ضيفاً على الفتوة الثاني عشر (نقطتان) في مباراة سهلة نظرية على لاعبي المدرب أحمد عزام لكنها عملياً غير محسومة بالنظر للنسق التصاعدي لأزرق الدير تحت قيادة كادره الفني الجديد، لذلك يصعب التكهن بنتيجة اللقاء الذي سيستضيفه ملعب تشرين في دمشق رغم أفضلية الكرامة.

في حمص وعلى أرض ملعب الباسل يستضيف الوثبة السادس (١١ نقطة) تشرين الوصيف (١٥ نقطة) في قمة من نوع خاص، فمباريات الفريقين خلال الموسمين الماضيين عرفت تنافساً شرساً كونهما كانا القطبين الباحثين عن اللقب، وفي مباراة اليوم سيسعى فيها كل طرف لإضافة النقاط الثلاث لرصيده لتثبيت مكانه بين الكبار.

وإلى طرطوس يشد الجيش الثالث (١٣ نقطة) رحاله لملاقاة الساحل قبل الأخير (نقطتان) بحثاً عن مواصلة سلسلة النتائج الجيدة للضيوف الذين أثبتوا أنهم قادرون على فرض أنفسهم كمنافسين رغم الاعتماد على أسماء جديدة، على الطرف الثاني لا تبدو أمور الساحل مرضية لعشاقه وقد تكون نتيجة اللقاء مؤثرة على بقاء جهازه الفني بعد غياب الفوز حتى الآن.

حطين الرابع (١٢ نقطة) يستقبل على أرض ملعب الباسل في اللاذقية ضيفه الطليعة الثامن (٨ نقاط) في مواجهة متشابهة الظروف بالنسبة للطرفين مع غياب الاستقرار في الأداء والنتائج والتي جعلت جماهيرهما تطالب بتحسين الأوضاع، وإن كان حطين قدم في الجولتين الماضيتين مستوى جيداً وحقق فوزين مهمين على الجيش والاتحاد.

وفي لقاء ديربي مستجد على دورينا يلاقي الوحدة الخامس (١١ نقطة) جاره الوافد الجديد للمسابقة الحرجلة الحادي عشر (٤ نقاط) على أرض ملعب الفيحاء في دمشق، ومع كون كل المؤشرات تدل على أن النقاط الثلاث ستكون برتقالية إلا أن ممثل كرة ريف دمشق لا يبدو في وضعية تسمح له بالتفريط بنقطة التعادل على الأقل.

وعلى أرض ملعب الحمدانية يستقبل الحرية العاشر (٥ نقاط) فريق جبلة السابع (٩ نقاط) وكلاهما يبحث عن الفوز الذي سيمنح صاحبه دفعة قوية على سلم الترتيب، وخاصة جبلة الذي قدم مباريات مميزة ويبحث عن الاقتراب من فرق الصدارة.

أما الاتحاد صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة فسيكون بضيافة الشرطة التاسع (٦ نقاط) على ملعب الجلاء في دمشق، حيث يعلق عشاق القلعة الحمراء الكثير من الآمال على المباراة بأن تكون بداية الانطلاقة للابتعاد عن ذيل الترتيب الذي لا يليق بتاريخ النادي العريق.

“البعث“