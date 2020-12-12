فيلم جديد من “حرب النجوم”

أعلنت ديزني عن فيلم جديد تدور أحداثه في إطار عالم “حرب النجوم” بعنوان “روغ سكوادرون”، ومن المقرر عرضه في أواخر 2023، وتتولى إخراجه الأميركية باتي جينكينز “ووندر وومن”. ويضمّ جيلاً جديداً من طياري الفضاء الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم حسب ما كشفت عنه كاثلين كينيدي رئيسة شركة “لوكاس فيلم” التي أطلقت ملحمة “ستار وورز” الشهيرة عام 1977 واستحوذت عليها ديزني.

ونقلت “فرانس برس” عنها قولها خلال عرض تقديمي افتراضي لمستثمري مجموعة ديزني، إن باتي جينكينز التي سيصدر فيلمها “ووندر وومن 1984” في نهاية الشهر الجاري، ستكون أول امرأة تتولى إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلسلة “حرب النجوم”، على أن يُعرض في صالات السينما في عيد الميلاد سنة 2023.

كذلك أعلنت كينيدي عن عدد من المسلسلات الجديدة التي تدور في أجواء “حرب النجوم”، منها مسلسلان متفرعان من مسلسل “ذا ماندلوريان”، وواحد يكرّس عودة شخصية لاندو كالريسيان الشهيرة.

وتؤدي الممثلة روزاريو داوسون دور فارسة الجيداي أهسوكا تانو التي ظهرت للتو في الموسم الثاني من “ذا ماندلوريان” وبالتالي ستخوض مغامراتها الخاصة على “ديزني بلاس”، منصة البث التابعة للمجموعة.

أما المسلسل الآخر الذي ألّفه جون فافرو وديف فيلوني، -مؤلف “ذا ماندلوريان”- سيكون بعنوان “رينجرز أوف ذي نيو ريبابليك”، وستدور أحداثه خلال الحقبة إياها.