قصص غرامية مخبأة منذ 120 عاماً

اكتشف زوجان أمريكيان اشتريا منزلاً قديماً فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مذكرات سرية وخطابات فى قبو منزلهما لقصة حب وأسرار علاقة غرامية يعود تاريخها لأكثر من قرن من الزمان، لحياة اثنين من الدنماركيين انتقلا إلى أمريكا، خلال القيام بأعمال الترميم، حيث كان قد أخفى تلك المذكرات صاحبها في الطابق السفلي، وعلى الرغم من مرور 120 عاماً على كتابة هذه الخطابات والمذكرات، إلا أنها مازالت تشهد على قصة حب كانت تحفظ بين الجدران.

وذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية أن آلان وزوجها مات كانا يقومان بترميم المنزل الذي شيّده صاحبه هانز يورجن هانسن عام 1910 عندما تمّ العثور على الوثائق، واحتوت المذكرات على اسمه وحبيبة “آنا”، ووفقاً لآلان صادف زوجها “مات” الرسائل والمذكرات عندما بدأ العمل في سقف الطابق السفلي، وقالت: “فتحت باب الغرفة وأمسكت بكتاب كان غلافه ممزقاً ومليئاً بالغبار، ووجدت أن المذكرات كتبت بخط يد يورجن هانسن فى عام 1900 وفقاً للتاريخ المدون، وعندما قلبت الصفحات، لاحظت أن شخصاً آخر قد كتب عليها أيضاً، وهى امرأة تدعى (آنا).

وأجرى الزوجان بحثاً عن المنزل ووجدا أن صاحبه هانسن انتهى من بنائه في عام 1910 وهو مهاجر دنماركي كان يعمل نجاراً ومقاولاً، بنى العديد من المنازل، لكنه أنهى منزل لآلان عندما كان يبلغ من العمر 30 عاماً فقط قبل اكتشاف اليوميات.