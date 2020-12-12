كرة الخابور الأنثوية تدخل الدوري بطموح المنافسة على اللقب

بعد وصول بعثة فريق سيدات الخابور بكرة القدم إلى دمشق، حقّق الفريق أمس الجمعة فوزاً مستحقاً على نادي عمال السويداء بهدفين نظيفين في ثاني مبارياته ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بعد خوض التجربة الأولى على ملاعب الحسكة مع نادي عامودا وتقاسم غلّة المباراة بالتعادل الإيجابي.

النقاط الثلاث أكدت عزم كادر ولاعبات الخابور على خوض المباريات تحت شعار المنافسة على اللقب، متسلحين بعدة عناوين تحدث عنها لـ”البعث” مدرّب الفريق الكابتن دليل البار بالقول: لدينا نخبة من أبرز اللاعبات على مستوى القطر، بينهن أكثر من خمس لاعبات في صفوف المنتخب الوطني، إضافة إلى الاستعداد المثالي للدوري، وإنجاز عدّة معسكرات على مستوى المحافظة، والأهم وجود كادر فني وإداري مختص في الكرة الأنثوية، فأغلب أفراد الكادر لهم تجارب مع أندية عديدة، والثقة كبيرة دوماً باللاعبات خاصة وأن فريقنا تمّ تعزيز صفوفه بثلاث لاعبات محترفات من أندية حماة ودمشق للسيدات، ونستطيع القول إن غالبية الخبرات والمراقبين لمباراتنا مع عامودا أشادوا بالفريق وروحه العالية، وتوقعوا له المنافسة على لقب الدوري، ونحن عازمون على ذلك بهمة اللاعبات.

عبد العظيم العبد الله