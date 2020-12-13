“إعدام”.. نص مسرحي كلاسيكي بالنكهة السورية

البعث- نزار جمول

لم يزل الشباب المسرحي والعشق الروحي للمسرح مترسخاً عند الفنان القدير زيناتي قدسية من خلال مسرحيته “إعدام” التي قدّمها الشهر الماضي على خشبة مسرح الحمراء بنصّ للكاتب المسرحي الروسي “غريغوري غورين”، ثم قدمها لجمهور حمص، وأتى بها إلى اللاذقية وقدّمها على خشبة دار الثقافة، وقدم قدسية عمله بأسلوب رشيق على مسرح خالٍ من أدوات الديكور، وفروض الفضاء المسرحي الـ”سينوغرافيا” محولاً إياه لظلام السجن وظلام العدالة، وبنكهة سورية ترجم قصة هيروستراد الذي أغرق تفاصيل حياته بالشهرة من خلال إحراقه المعبد ليخلد التاريخ اسمه. ولم ينسَ قدسية أن يعمل مع طاقم عمله الذي تميّز بالخبرة والاحتراف على تقريب العرض إلى الواقع الحالي المعاش باستخدامه حواراً مباشراً أغرقه ببعض المفردات العامية الصادمة التي يعتمد عليها الشارع السوري، فالقصة تدور أحداثها في مدينة “أيفيس الإغريقية” خلال القرن الرابع قبل الميلاد، لكننا شعرنا أن العرض يعيش بيننا بأحداثه من خلال النكهة السورية المسرحية التي قدّمها لنا القدير قدسية مع طاقمه الفني، بعد أن استطاع بحرفية أن يسوق هذه النكهة بالملابس المعاصرة بمعالجة درامية وإسقاط تاريخي بسيط قدمه لجمهور المسرح السوري في العام 2020.

المخرج “زيناتي قدسية” الذي شارك في العمل ممثلاً بدور صغير ألبسه كل القصة، اعتبر واقع المسرح واقعاً يشوبه المرض، كالحياة التي تكتنف الوطن، لكنه سيتعافى كما ستتعافى كل مفردات الحياة، وبيّن أن العرض ناقش موضوعاً ما زالت كل البشرية تعاني من غيابه وهي العدالة، وقال: كلنا نحلم أن تتحقق هذه العدالة يوماً ما وهذا الأمر وظيفة أساسية من وظائف الفن، وهذا النص هو نص كلاسيكي ونحن سعينا لأن نشتغل عليه بطريقة تُسمّى “نيو كلاسيك”، ولا بد أن نبسط النص، فكانت مهمتنا أن نردم المسافة البعيدة بين ما يحدث في زمن بعيد وبين زمننا الحالي ليكون نصاً سورياً بامتياز.

الفنان جمال نصار عبّر عن سعادته بالعودة للمسرح ولقاء جمهوره الكبير، واعتبر دوره “كبير الكهنة” محورياً في القصة من خلال محاكمة هيروستاد التي يجب أن تنفذ بقوانين الآلهة وليست بقوانين المدينة، وأكد نصار أن المخرج مع طاقم العمل قدم عرضاً مسرحياً أخاذاً مع الإمكانيات البسيطة التي قدمتها المديرية، والأهم أن مقولة العرض تلقاها الجمهور ببساطة بعد التفاعل الكبير مع العمل.

يُذكر أن عرض “إعدام” من إنتاج المسرح القومي- مديرية المسارح والموسيقا، إعداد وإخراج زيناتي قدسية، بطولة: قصي قدسية، جمال العلي، خوشناف ظاظا، محمود خليلي، سامر الجندي، زهير عبد الكريم، صفاء رقماني، جمال نصار وزيناتي قدسية.