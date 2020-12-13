النقل تباشر أعمال صيانة جسر الرستن

حمص- عادل الأحمد

تفقّد وزير النقل المهندس زهير خزيم أعمال الصيانة الجارية على جسر الرستن في الريف الشمالي لمحافظة حمص، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية، والتقيد بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وتجهيز الموقع بكافة وسائل التحكم ضماناً لسلامة مستخدمي الطريق.

وتشمل الصيانة التي تقوم بها ورشات فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية: فواصل التمدد المطاطية، واستبدال القطع المخربة، وتركيب قطع جديدة في مواقع القطع المفقودة، إضافة لصيانة وتركيب الصوادم المعدنية الجانبية و”الدرابزين” المخرب، وإصلاح بعض الحفر والمواقع المخربة في سطح الطريق لضمان أمان الحركة وانسيابيتها، وذلك جرّاء ما تعرّضت له بعض الفواصل المطاطية (النيوبرين) من أضرار وتخريب جرّاء الحمولات الزائدة، والاعتداءات التخريبية أثناء وجود المجموعات الإرهابية المسلّحة في منطقة الرستن في السنوات الماضية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بحمص محمود العلي أن ورشات المؤسسة بدأت بترميم الجسر وصيانة بعض الحفر والمواقع المخربة لضمان أمن وسلامة وراحة مستخدمي جسر الرستن، وحفاظاً على العمر التصميمي له.

يعتبر جسر الرستن من أهم الجسور في سورية الذي يربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الشمالية، يبلغ طوله 600م مقسمة إلى 14 فتحة، طول الفتحة الواحدة 42م، فضلاً عن وجود 15 فاصلاً من نوع: (مطاطي، معدني).