انكماش اقتصاد ايطاليا

توقّع المعهد الوطني الايطالي للإحصاء “استات”، في بيانات نشرها مؤخراً، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.9% في العام الحالي، كما توقّع أن يتعافى الاقتصاد بصورة جزئية فقط في عام 2021، وأن يسجل نمواً بـ 4%، وأشار إلى أن معدل التوظيف سيتراجع بنسبة 10% في عام 2020 ككل، قبل أن يرتفع بنسبة 3.6% في 2021.

ايطاليا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وقد سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس، ونحو 57 ألف حالة وفاة، وعلى أساس فصلي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 5.5%، و13% في الربعين الأول والثاني على التوالي، إلا أنه سجل نمواً بـ 15.9% في الربع الثالث، ويتوقّع المحللون انكماشاً في الربع الرابع بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا.