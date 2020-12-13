تحذير أممي من مخاطر انعدام الأمن الغذائي بأميركا اللاتينية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أميركا اللاتينية جراء تداعيات انتشار وباء كورونا والكوارث الطبيعية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير البرنامج في أميركا اللاتينية والكاريبي ميغيل باريتو قوله خلال زيارة إلى نيكاراغو أمس إن “التحقيقات التي نجريها في الدول التي نوجد فيها تظهر أن 3.5 ملايين شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أما اليوم فلدينا أكثر من 17 مليوناً”.

وأشار إلى أن الوضع خطر بوجود 14 مليوناً ليس لديهم طعام معتبراً أنه “إذا لم يتم التوصل إلى أمن غذائي مناسب فسيحصل مزيد من الإجرام والهجرة والعنف والانتفاضات الاجتماعية”.

ولفت إلى أن الدول الأكثر تأثراً لجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في السنوات الأخيرة هي البيرو وكولومبيا بينما أكثر الدول تأثراً بسوء تغذية مزمنة هي غواتيمالا تليها هاييتي.