صدارة البحر لهدافي الدوري تؤكد عافية نوارس جبلة

اللاذقية- خالد جطل

واصل فريق جبلة نتائجه الإيجابية في الدوري الممتاز لكرة القدم، وعاد من حلب أمس السبت بفوز غال على مستضيفه الحرية ليعزز موقعه بين فرق المقدمة محتلاً المركز السادس برصيد 12 نقطة، ما يؤكد أن جبلة هذا الموسم سيكون في صورة مغايرة قولاً وفعلاً، والأجمل لعشاقه أن ما تحقق جاء بجهود أبناء النادي، بداية بالمدرب عمار الشمالي الذي تصدى للمهمة بكل شجاعة، ليستكمل ذلك بعودة كل من محمود البحر وعبد الإله الحفيان بعد مشوار مع عدة فرق محلية وعربية اكتسبا خلاله خبرة تم توظيفها لخدمة فريقهم.

حالياً يبرز بقوة اسم الهداف محمود البحر بعد مشاركته بقوة بعودة فريقه لاستعادة عافيته مع تصدره قائمة الهدافين برصيد سبعة أهداف، البحر في حديث لـ “البعث” وعد جماهير النادي بأن يستمر الفريق بصورته المميزة بوجود إصرار وتكاتف من الإدارة والكوادر واللاعبين، وقبلهم جميعاً عشاق النادي.

وأضاف البحر: طموحنا التقدم على سلم الترتيب، وأن نلعب كرة القدم للاستمتاع وإمتاع جمهورنا الذواق الذي كان وسيبقى ورقتنا الرابحة في كل مباراة، شخصياً لا أسعى للفوز بلقب الهداف، وما يحفزني للتهديف هو الروح الجماعية للاعبين، ومصلحة الفريق بالمقام الأول، فهدف كل اللاعبين الفوز بكل مباراة ولا يهم من يسجل، ما يهمنا أن نرى فريقنا يحقق نتائج إيجابية، وبالفعل هذا ما يحصل، الفريق يلعب كرة قدم جميلة، والجميع يلتزم بخطة المدرب، وأنا كلاعب فرد من أصل 11 لاعباً جميعنا لدينا إصرار على تقديم الأفضل.

يذكر أن محمود البحر من مواليد 1994، ولعب محلياً لجبلة فريقه الأم، ولكل من مصفاة بانياس، والجيش، وتشرين، وعربياً لعب مع زاخو العراقي، والنصر الكويتي، ومسيمير القطري.