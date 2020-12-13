  في العدد الجديد من مجلة أسامة “الكل يكبر عاماً”

احتوى العدد “811” من مجلة أسامة والصادر حديثاً بصيغة إلكترونية عن الهيئة العامة السورية للكتاب- مديرية منشورات الطفل- والذي يخرجه هيثم الشيخ علي، عدداً من القصص والقصائد والسيناريوهات والأبواب التثقيفية المُتنوّعة، منها: قصة “كيف أصبحت الفراشة صديقتي؟” كتبها حسان زموري، ورسمتها لينا نداف، وقصة “حوض الأسماك” كتبتها ياسمين درويش، ورسمتها آمال الدقاق، وقصة “ظل الدمية” كتبتها يسر غسان اللحام، ورسمتها ضحى الخطيب، وقصة “شجرة البرتقال” كتبها الراحل عزيز نصار، ورسمتها آية حمود، وقصة “لونا وسارة والحاسوب” كتبتها انتصار علي، ورسمتها نجلاء الداية، وقصة “فرح والدمية القماشية” كتبتها ميرنا وهبي، ورسمتها دعاء الزهيري، وسيناريو من الأرشيف القديم الخاص بالمجلة نُشِرَ أول مرة في العدد “256” أيلول 1979م، وهو بعنوان “الكل يكبر عاماً” كتبته دلال حاتم، ورسمته طه الخالدي، بالإضافة إلى عدة سيناريوهات منها : دراكولا كتبه ورسمه رامز حاج حسين، حيوانات مرحة كتبه ورسمه فراس نعوف، زراعة الأشجار كتبه ورسمه حسام وهب، سر جدتي كتبته عقيلة محمد ورسمته نسرين بعلبكي.

وجاء في باب بريد الأطفال قصة “الفلاح والقمح” للطفلة لين الدرويش، ونبذة عن مدينة “بانياس” كتبتها الطفلة لجين الشيخة، وكتبت أمينة الزعبي في باب نبات وحياة عن “اليقطين” أما في باب أسرار الطبيعة فقد كتبت ديمة إبراهيم عن “السرطان الناسك”، وفي باب اكتشف وتعرّف مع سمر كتبت سمر تغلبي عن “المخيخ” وفي باب بصمات شرقية كتبت رامه الشويكي عن “الخط العربي”، وضمَّ باب فكّر معنا عدداً من الفقرات المسلية من إعداد ديمة إبراهيم، والرسوم لرامز حاج حسين.

أمّا كلمة العدد فكانت قصيدة بعنوان “هيا نزرع!” كتبها رئيس تحرير المجلة ومدير منشورات الطفل قحطان بيرقدار، ومن قصائد العدد قصيدة “ساحلنا البديع” للشاعر جليل خزعل، وقد رسمها رامز حاج حسين.

وكانت لوحةُ غلاف العدد للفنان فراس نعوف، وهي مستوحاة من سلسلته المصورة “حيوانات مرحة” التي يقدمها إلى المجلة في حلقات متتابعة، وقد جاء على الغلاف:

نتأمّلُ الصُّورة، نَقرَؤُها بأعْـيُنِنا، فنعرفُ الحكاية، وترتسمُ البسمةُ على شِفاهِنا… هذا ما لاحَـظْناهُ معاً في السِّلسلةِ الـمُصوَّرة “حيوانات مَـرِحَة” الّتي لا تزالُ تُرافِقُنا على صفحاتِ “أُسامة” أيُّـها الأحـبَّة!

لقراءة العدد كاملاً يمكنكم دخول موقع الهيئة العامة السورية للكتاب/مجلاتنا/مجلة أسامة عبر الرابطين التاليين:

http://syrbook.gov.sy/index.php?ACT=1&Mid=9&Sid=3

http://syrbook.org/index.php?ACT=1&Mid=9&Sid=3