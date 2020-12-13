ليلة مضطربة في واشنطن بين معارضي ترامب وأنصاره

منذ إعلان خسارة دونالد ترامب تشهد العاصمة واشنطن تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات، حيث نظمت في واشنطن تظاهرتان واحدة مؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته وأخرى مناوئة له مع حصول مواجهات دموية بين التظاهرتين، وفق الشرطة الأميركية.

فقد أصيب تسعة أشخاص بينهم أربعة في حوادث طعن وتم اعتقال ما لا يقل عن 23 شخصاً خلال ليلة مضطربة من الاشتباكات بين أنصار ترامب ومناهضيه في العاصمة واشنطن.

وتجمع الآلاف من أنصار ترامب ومعارضيه وسط واشنطن قبيل اجتماع للمجمع الانتخابي لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي رسمياً وتكريس فوز الديمقراطي جو بايدن.

واندلعت المشاجرات في العديد من الأماكن بين الطرفين فيما تم استدعاء قوات من شرطة العاصمة واعتقال 23 شخصاً بينهم ستة بتهمة الاعتداء على ضباط شرطة وآخرين بتهمة ارتكاب أعمال شغب وعنف وحيازة أسلحة غير مصرح بها.

وفيما لا يزال ترامب مصراً على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، استبعد جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، أن يقدم ترامب على المغامرة والترشح للانتخابات القادمة سنة 2024.

وقال بولتون في حوار بثته قناة “سي إن إن”: “لا أعتقد أن ترامب سيترشح مرة أخرى للانتخابات”، وأضاف: “إن دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسي للمحافظة. المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية”.

ورأى أن “ترامب يبدو أنه يتخيل نفسه غروفر كليفلاند التالي (الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة)، معبراً بالقول: “لا أعتقد أنه سينجح”.