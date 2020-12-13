منحة أغنام في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

استفادت مئة أسرة في محافظة القنيطرة من منحة الأغنام التي قدّمتها مديرية الزراعة للأسر الأشدّ فقراً، من خلال التعاون ما بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الزراعة العالمية (الفاو).

وأوضح مدير الزراعة المهندس أحمد ذيب أن كل أسرة حصلت على نعجتين، إضافة لمئة كغ من الأعلاف، مضيفاً أنه تمّ اختيار الأسر المستفيدة من الأشد فقراً وأسر الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة. مشيراً أن مديرية الزراعة ستتابع من خلال دائرة الصحة الحيوانية تقديم الرعاية البيطرية لهذه الأغنام من لقاحات وعلاجات لضمان أن تكون المنحة نواة لمشروع اقتصادي أسري للمستفيدين.