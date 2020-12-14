استقالة مفاجئة لكادر كرة عامودا والبديل مستغرب!

عامودا- عبد العظيم العبد الله

لم تمض سوى أيام قليلة على الهالة الإعلامية التي صنعتها إدارة نادي عامودا لفريقها الأول بكرة القدم معلنة عن كم كبير من التعاقدات مع عدة لاعبين، إضافة لكادر فني وإداري متخصص كلّف ملايين الليرات السورية لم يصرفها أي ناد في محافظة الحسكة، حتى جاء مشوار الفريق في مرحلة الذهاب لتجمع الحسكة للدرجة الأولى، والذي لم يكن بمستوى الطموح والآمال، ليصدم جمهور النادي باستقالة جماعية للكادر الفني، مبررين أسبابها بالشخصية للكادر بأكمله!!.

وحسب مصادر لـ “البعث”، فإن الأسباب أكبر من ذلك، أهمها عدم الانسجام بين مختلف العناصر التي تعنى بالمسؤولية عن الفريق، كما أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة منشغلون بمشاركة فريق السيدات اللواتي قدمن بداية غير موفقة في الدوري بعد ثلاث مباريات انتهت بخسارة وتعادلين، وهنا أيضاً وضع الجمهور مئة إشارة استفهام حول الشعارات والتصريحات عن جاهزية البطل للاستحقاق الأنثوي، وقدرته للحفاظ على اللقب الذي كان من نصيب الفريق الموسم الماضي .

وبالعودة إلى قصة الفريق الأول بكرة القدم، فإن بعض أحاديث الشارع الرياضي تهمس بأن المدرب القادم هو الكابتن أحمد الصالح الذي يرافق نادي الخابور للسيدات حالياً رغم التحفظات الكثيرة على اسم المدرب لدى غالبية اللاعبين والجماهير.