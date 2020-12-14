المفوضية الأوروبية: المفاوضات لما بعد بريكست تمر بمرحلة حاسمة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفاوضات مع بريطانيا بشأن الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست هي في مرحلة نهائية ولكنها حاسمة.

ونقلت فرانس برس عن دير لايين قولها اليوم بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إنه “رغم الإرهاق بعد نحو عام من المفاوضات ورغم واقع أنه تم تجاوز المهل مرات عدة نعتقد أن المضي قدماً بالمفاوضات في هذه المرحلة هو أمر مسؤول” مضيفة “نريد قواعد عادلة ليس فقط عند البداية وإنما على المدى الطويل”.

من جهتهم أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم لكن العراقيل لا تزال قائمة وخصوصاً حول موضوع الصيد الحساس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنا أمس الاتفاق على مواصلة المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست رغم الصعوبات بهدف تجنب انفصال دون اتفاق ستكون عواقبه الاقتصادية وخيمة.

وتحسباً لعدم التوصل إلى اتفاق عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه وتهدف الإجراءات أيضاً إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021.