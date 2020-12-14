انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة السعودي

أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط التي تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي أن مصدراً خارجيا مسؤول عن الحادث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة المالكة ومقرها في سنغافورة قولها في بيان الاثنين إن الناقلة (بي دبليو راين) التي تحمل علم سنغافورة تعرضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق” مشيرة إلى أنه لا إصابات في صفوف أفراد طاقم الناقلة.

وكانت مصادر ملاحية أعلنت في وقت سابق الاثنين عن وقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأوضحت عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع أمس قبالة ميناء جدة الرئيس على البحر الأحمر الذي يعد مركز توزيع لشركة النفط السعودية أرامكو.

من جهتها أكدت شركة المعلومات البحرية (درايد غلوبال) ومقرها لندن وقوع الانفجار مبينة أنه وقع في سفينة عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيس في مرفأ أرامكو بجدة.

ويأتي هذا الحادث بعد انفجار وقع الشهر الماضي بناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق جنوب السعودية