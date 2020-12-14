بداية منخفض جوي وأمطار متوقعة بدءاً من المناطق الساحلية والغربية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءا من تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا ويمتد الهطل تدريجيا ليشمل باقي المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا كما تنشط سرعة الرياح الغربية.