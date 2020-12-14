بكين: على واشنطن التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية

دعت الصين الولايات المتحدة إلى وقف ممارساتها الخاطئة التي تنتهجها لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وقيامها بقمع الشركات الأجنبية. ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين قوله خلال مؤتمر صحفي إن الصين تعارض القمع المتعمد للولايات المتحدة ضد الشركات الصينية وإن ما قامت به من استبعاد أسهم أربع شركات صينية من بورصة ناسداك ينتهك بشكل خطير مبادئ المنافسة في الأسواق وقواعد التجارة الدولية التي تزعم واشنطن دائماً أنها تدعمها ما يتسبب بأضرار لمصالح المستثمرين عدا عن الأضرار التي يلحقها بصورة الولايات المتحدة.

وأضاف وانغ أن الحكومة الصينية ستواصل بقوة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية” لافتاً إلى الانفتاح الذي تشهده الصين يوماً بعد يوم الأمر الذي يسهل على المستثمرين الدوليين اختيار أسهم الشركات الصينية واعتبر أن قرار الاستبعاد من بعض المؤشرات لن يضعف قدرة الشركات على جذب الاستثمارات.

وكانت بورصة ناسداك صرحت الأسبوع الفائت أنها ستزيل أسهم أربع شركات صينية من المؤشرات التي تحتفظ بها استجابة لأمر من قبل الحكومة الأمريكية يقيد شراء هذه الأسهم.