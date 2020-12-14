تقييم الأداء وتكريس ثقافة الحوار ورعاية المواهب “في جلسات حوارية” للاتحاد الوطني

دمشق- حياه عيسى

أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية في كافة فروعه في المحافظات جلسات حوارية لتقييم العمل التنظيمي لأداء “المنظمة”، لاسيما في الفترة الراهنة، ويوضح رئيس فرع دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية فادي العوض في حديث خاص لـ “البعث” أن الهدف من تلك الجلسات تقييم عمل المنظمة وأدائها، وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف لتدارك الأخيرة، بالتزامن مع التعرف على التحديات التي تواجه العمل، والاطلاع على الأفكار والحلول والرؤى المستقبلية، علماً أن الجلسات آنفة الذكر تضم كادر الاتحاد، والهيئات الإدارية، وبعض الطلاب المتفوقين والمواهب من كافة طلبة الجامعات والمعاهد للوصول إلى أفكار وتطلعات تنظم عمل المنظمة.

كما تطرق العوض إلى الصعوبات التي تتعرّض لها المنظمة والمتمثّلة بالبنى التحتية لبعض الفعاليات والأنشطة، وبعض المستلزمات اللوجستية للعمل، إضافة إلى الاصطدام مع بعض العقليات التي تملك نمطاً معيناً بالتفكير النمطي، الأمر الذي دفع بالاتحاد للتعاون مع كل من وزارتي التعليم العالي والتربية لمواجهة تلك التحديات، وحل القضايا الطلابية إلى حد ما، إضافة إلى السعي لطرح أفكاره ومناقشتها مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول لاسيما بوجود لوائح داخلية ناظمة يضطر الاتحاد في بعض الأحيان للتدخل بها .

ولفت العوض إلى التركيز على موضوع الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب (الرياضية، الثقافية، الاجتماعية)، وتكريس ثقافة الحوار وإعادة الإعمار، والاهتمام بالمتفوقين ومتابعتهم بعد تحصيلهم العلمي بدراستهم العليا.

من جهتها منسقة جلسات الحوار الدكتورة ريما آل رشي أشارت في معرض حديثها إلى وجود حماس لتلك الجلسات بهدف تطوير آليات عمل الاتحاد، حيث سيتم تناول عدة اقتراحات لتفعيل لاعتماد آليات جديدة للعمل متمثّلة بالصراحة والشفافية، والمعلومات المبنية على الحقائق والأفكار الخلاقة للوصول إلى حوار مثمر، لاسيما أن قيادة الاتحاد منحت تلك الجلسات كامل الحرية للشفافية والابتعاد عن الشخصنة بالطروحات.

الجدير ذكره أن محاور الجلسات الثلاث تضمنت في محورها الأول الحديث عن الهيكل التنظيمي والبنى التحتية للاتحاد، في حين تناول المحور الثاني القيادات الطلابية بالاتحاد، أما المحور الثالث فسيتناول أنشطة الاتحاد الطلابية، والمسؤولية الاجتماعية للاتحاد، وسيتم الحوار لتطوير الوضع التنظيمي للاتحاد ونشاطاته وإغنائه كون الطلبة هم العصب الحيوي الذي سيتم تطوير الاتحاد من خلالهم.