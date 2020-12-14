تنافس مثير في ختام الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز

أقام اتحاد الفروسية المرحلة الأخيرة من الدوري السنوي لقفز الحواجز الذي توزع على عشر مباريات على مدار العام ولكل الفئات، حيث تنوعت مبارياته العشر بأنظمتها وقوانينها الاتحادية: (شوط سرعة- شوطان متتاليان- شوط وتمايز، وغيرها)، كما شهد مشاركة واسعة من جميع الأندية: (الجيش- الشرطة- تيم سبيرت- دمشق).

أما نتائج الدوري فجاءت كما يلي :

في فئة حواجز (140 سم) توّجت بالمركز الأول الفارسة شام الأسد من فريق تيم سبيرت، وحلّ في المركز الثاني الفارس قتيبة الدغلي من فريق تيم سبيرت، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد جوبراني من فريق تيم سبيرت .

وفي فئة حواجز (130 سم) حققت الفارسة شام الأسد من تيم سبيرت المركز الأول، وحلّت الفارسة آية حمشو من تيم سبيرت بالمركز الثاني، وحقق الفارس جواد نظام من تيم سبيرت المركز الثالث.

أما في فئة حواجز (120 سم) فتوّج بالمركز الأول الفارس جواد نظام من تيم سبيرت، وفي المركز الثاني الفارسة آية حمشو من تيم سبيرت، وفي المركز الثالث الفارسة شام الأسد من تيم سبيرت .

وتوّج الفارس أسامة سبيعي من نادي الجيش بالمركز الأول لفئة حواجز (110 سم)، تلاه في المركز الثاني الفارس أحمد المصري من نادي الشرطة، وفي المركز الثالث الفارسة شروق المصري من نادي الشرطة .

واستطاع الفارس أحمد المصري من نادي الشرطة تحقيق المركز الأول لفئة حواجز (100سم)، وجاءت في المركز الثاني الفارسة شروق المصري من نادي الشرطة، وفي المركز الثالث الفارس حازم المصري من نادي الشرطة.

وفي فئة حواجز (80 سم) توّجت بالمركز الأول الفارسة شروق المصري من نادي الشرطة، وفي المركز الثاني الفارس حازم المصري من نادي الشرطة، وفي المركز الثالث الفارس عمر الجفر من نادي الجيش .

كوادر اللعبة في ختام منافسات الدوري وجّهت الشكر لكل من ساهم في نجاحه، وطبعاً الشكر الأكبر للسيدة الفارسة منال الأسد لرعايتها الكريمة للفروسية السورية لتبقى مستمرة.

“البعث“