جديد انترادوس ٥٠٠ مليون دفعة التزامات والتبرع بمئة مليون للبيوت القديمة

طرطوس- وائل علي

منذ انطلاقتها قبل سنوات، لم تعقد الهيئة العامة لشركة انترادوس، الشريك الاستثماري لمجلس مدينة طرطوس في أضخم مشروع سياحي تشاركي تشهده المدينة حتى اللحظة، اجتماع الهيئة رغم حجم القضايا والمشكلات والقرارات التي تتطلب معالجتها بحجج لعل أهمها تداعيات الحجر الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد١٩، ومع ذلك تمت معالجة العديد من المشكلات، وتوفيق أوضاع الشركة، وتجديد السجل التجاري، واستكمال نقل المساحة المتبقية البالغة /75185م2/ من الأملاك العامة البحرية إلى اسم مجلس مدينة طرطوس .

وأوضح مدير الشؤون الفنية بالمحافظة م. حسان نديم حسن أن رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للسياحة، أصدر القرار رقم /439/ تاريخ 5/1/2020 المتضمن تكليف محافظ طرطوس ومجلس المدينة بالتواصل مع شركة انترادوس، والعمل بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع برنامج زمني لتسديد الالتزامات المالية المترتبة لصالح مجلس مدينة طرطوس.

وبناء عليه، قامت الشركة المستثمرة بتاريخ 1/3/2020 بتسديد الالتزامات المترتبة عليها لصالح جميع الجهات العامة والخاصة، وسددت للمدينة سلفة قدرها /500/ مليون ليرة، وفق ما تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسياحة، والتبرع بمئة مليون ليرة لترميم منازل الفقراء القاطنين في المدينة القديمة، وتكليف دائرة المدينة القديمة بالتنسيق مع مجلس المدينة لإجراء الدراسة اللازمة بالتنسيق مع دائرة آثار طرطوس لإعداد الإضبارة التعاقدية للإعلان عنها وتنفيذها حسب المبلغ الذي تم التبرع به.

من جهة ثانية، قام مجلس المدينة بمخاطبة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة بالسرعة الممكنة وفق جدول أعمال يعد سنداً لقانون الشركات بعد انتهاء الحظر الذي كان مفروضاً بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة، وموافاة مجلس المدينة بنتائج حسابات الشركة الختامية عن كافة الأعوام، ومتابعة التنفيذ من خلال برنامج زمني لإنجاز المشروع، وأجابت الشركة- والكلام لمدير الشؤون الفنية- بأنه ستتم المباشرة بمتابعة تنفيذ باقي بنود المشروع بالكامل بعد رفع إشارة الحجز، والحصول على براءة ذمة من المالية لاستيراد المواد اللازمة لمتابعة العمل، وتنفيذ باقي بنود المشروع، ووضعه بالاستثمار الكلي.