إضافة 50 سريراً جديداً لقسم العزل بمشفى حماة الوطني

حماة- منير الأحمد

وسعت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني قسم العزل المخصص لمرضى كورونا في المشفى، وزادت عدد الكادر الطبي، وذلك مع تزايد أعداد المراجعين من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وبيّن مدير عام الهيئة الدكتور سليم خلوف أن التوسيع تضمن إضافة 50 سريراً مجهزاً لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى الـ 35 سريراً المخصصة مسبقاً، لافتاً إلى أنه تم نقل قسم أمراض الدم والأورام من الطابق الخامس إلى الطابق الرابع، ونقل شعبتي الهضمية والقلبية من الطابق الخامس إلى الطابق الثالث، ورفده بالكادر التمريضي اللازم البالغ عدده 16 ممرضاً .

وأوضح خلوف أنه تم تزويد قسم العزل بنحو 25 أسطوانة أوكسجين إضافية ليتم استخدامها عند الحاجة، مع العلم أن المشفى مزود بمحطة لتوليد الأوكسجين بطاقة 800 ليتر بالدقيقة، بالإضافة إلى خزان أوكسجين، فضلاً عن تأمين كافة الأدوية الإسعافية، ووسائل الوقاية والحماية الشخصية، بالإضافة إلى تأمين 23 جهاز تنفس صناعي، ونحو 33 جهاز صباب خاصة بمرضى الكورونا والقصور التنفسي، إلى جانب إيقاف إجراء العمليات الباردة (غير الإسعافية)، مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام، وتأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية، بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى، مع تأمين جهاز تصوير شعاعي، ومخبر للتحاليل الطبية.