برلين تضغط على بروكسل للترخيص للقاح “فايزر-بيونتيك”!

تمارس برلين ضغوطاً على بروكسل لكي تسرع الهيئات المختصة بالاتحاد الأوروبي لإصدار الترخيص للبدء باستخدام لقاح شركتي “فايزر-بيونتيك” المضاد لكورونا قبل عيد الميلاد، بحسب وسائل الإعلام. ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية قولها إن مكتب المستشارة أنغيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي، لكي تتمّ الموافقة على استخدام لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، بحلول 23 كانون الأول وليس 29 من الشهر نفسه، كما هو مقرر حالياً.

وتندرج هذه المعلومات في سياق تصريح أدلى به يوم الأحد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، وأبدى فيه امتعاضه من تأخّر عملية الترخيص لهذا اللقاح. وقال: إنّ “جميع بيانات بيونتيك متاحة، وقد أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة التراخيص بالفعل. يجب أن تُراجع البيانات وأن تصدر الموافقة من جانب الوكالة الأوروبية للأدوية في أسرع وقت ممكن”، وحذر من أنّ “الثقة بقدرة الاتحاد الأوروبي على التحرّك هي الآن على المحكّ”.

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عملية تقييم للقاح فايزر-بيونتيك، باشرت دول عديدة، في مقدّمها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين، حقن مواطنيها بهذا اللقاح.

وترتدي الموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك أهمية خاصة بالنسبة إلى برلين لسببين: الأول هو أن هذا اللقاح طورته شركة ألمانية هي بيونتيك، والثاني هو أن ألمانيا بأسرها تشهد حالياً موجة وبائية ثانية ألحقت بها ضرراً فادحاً ودفعت بالحكومة لفرض إغلاق جزئي في سائر أنحاء البلاد، وذلك اعتباراً من الأربعاء وحتّى 10 كانون الثاني المقبل.

والوكالة الأوروبية للأدوية، ومقرها هولندا، تدرس حاليا إصدار تراخيص لعدد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

في الأثناء، سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض “كوفيد-19” في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن، بينها 47968 حالة وفاة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 19.4% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو بلغ 5418 إصابة، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3765 إصابة.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 83.4 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس، منها 336 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشرعت السلطات الصحية في روسيا، أمس الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية، بعد أن كانت الأولوية لموظفي القطاع الصحي وقطاع التعليم.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها لاحقا على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.