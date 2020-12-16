إطلاق الخدمة الهاتفية في مركزين بالقنيطرة “للمدقق”

القنيطرة – محمد غالب حسين

أطلق اليوم الأربعاء وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب منظومة الخدمات الهاتفية في مركزي بئر عجم و جباتا الخشب بعد إعادة تأهيلهما ؛ ليقدما خدمات الاتصالات و الانترنيت للمشتركين ؛ مشيراً أن العمل مستمر لإعادة تأهيل جميع المراكز الهاتفية التي خرجت عن الخدمة بعد تخريبها و سرقة تجهيزاتها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

و أكد الوزير أن هناك تطوراً لافتاً بمجال الخدمات الهاتفية من خلال تحديث البرامج و زيادة المزايا و الخدمات المقدمة ؛ واعداً بالعمل على تحسين خدمة الانترنيت بالمحافظة ؛ كما قام الوزير الخطيب بجولة بأقسام فرع الاتصالات بالمحافظة؛ داعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين و الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة، فيما تحدّث محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل عن أهمية تأهيل جميع المراكز الهاتفية بالمحافظة بالسرعة الممكنة و توسعة شبكاتها لتخديم المزيد من المواطنين ؛ و تحسين وثوقية الاتصالات الأرضية و الخليوية ؛ و زيادة سرعة الولوج لشبكة الانترنيت نظراً للمعاناة الكبيرة في هذا المجال .

مدير فرع الاتصالات بالمحافظة المهندس عدنان البكر أوضح أن سعة مركز بئر عجم تبلغ ٨٦٤ خطاً هاتفياً ؛ و يخدّم قرى بئر عجم و بريقة وكودنة ورويحينة وزبيدة الغربية والشرقية وعدداً من المزارع القريبة بينما تبلغ سعة مركز جباتا الخشب ٨٩٤ خطاً لمشتركي بلدة جباتا الخشب وقرية طرنجة، مشيراً إلى إعادة تأهيل المركزين بكلفة وصلت ١٤٠ مليوناً؛ و تضمّنت الأعمال تأمين الكبل الضوئي للمركزين و صيانة الشبكة الهاتفية و المباني و تقديم الأجهزة الفنية و الكهربائية و الحاسوبية .