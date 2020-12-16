القبائل والعشائر السورية من الميادين: خلف الجيش لطرد المحتل وأدواته

الميادين- مساعد العلي:

انطلق في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي اليوم اجتماع القبائل والعشائر السورية رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي وعملائهما وتأكيداً على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية والوقوف خلف الجيش العربي السوري وقيادته لدحر الإرهاب والقوى المحتلة.

وأعلنت العشائر في البيان الختامي لتجمعها رفضها لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأرض السورية، مع رفض كل أشكال العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة من قبل الدول المهيمنة على الشعب السوري الصامد، مؤكدين أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب السوري ولا يحق لأي مجموعة أن تتسلط على مقدرات البلد بالتعاون مع المحتل الأجنبي، مع التأكيد على وقوف الجميع إلى جانب أبناء العشائر في الجزيرة السورية، الذين يعانون من نير الاحتلال ومرتزقته متمسكين بأرضهم ووجودهم، ودعت العشائر في بيانها الختامي أفراد العشائر السورية كافة الذين غادروا أراضي سورية بسبب الإرهاب العودة إلى أرض الوطن للمساهمة في إعادة بنائه.

وكان فاضل نجار محافظ دير الزور ألقى كلمة أشار فيها إلى أنه منذ بدء الحرب الكونية على سورية كانت العشائر تدعو مختلف أطياف الشعب لتعرية المؤامرات والمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الوطني وتدمير المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية باسم شعارات مشبوهة ومضللة، موضحاً أن سورية اليوم تواجه آخر الأدوات الإجرامية للقوى الخارجية والمتمثلة بالحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي يحاولون عبثا أن ينالوا به مالم يستطيعوا النيل منه بالحرب، فضلاً عن ممارستهم ضغوطاً سياسية بفرض دساتير طائفية وتقسيمية ومناطقية لكن السوريين بعزيمتهم والتفافهم خلف جيشهم وقيادتهم أكثر تصميماً على إفشال هذه المؤامرات جميعها.

بدورهم أكد وجهاء وشيوخ العشائر على أصالة انتماء العشائر للوطن وتمسكها بوحدة سورية أرضاً وشعباً، والوقوف خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد لتحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهاب والاحتلال التركي والأمريكي والصهيوني.

الشيخ نواف البشير أكد أهمية دحر العدوان والاحتلال التركي من جميع المناطق والمدن السورية شرق الفرات وذلك بتكاتف الجميع من أبناء القبائل في المنطقة.

من جهته الشيخ محمد الغرب شيخ عشيرة البومريح قال: لا نقبل بوجود الاحتلال الأمريكي ومرتزقته في الجزيرة العربية فهي أرض سورية وستيقى، وعلينا جميعا تقع مسؤولية تحريرها من كل أجنبي دخيل على بلادنا، مضيفاً: هذا الاحتلال لن يدوم ولن يبقى مازال هناك نخوة عربية.

من جانبه الشيخ عبد الكريم الدندل شيخ عشيرة الحسون قال: مهما طال الزمن ستبقى الجزيرة العربية سورية وهذا ما تعرفه أجيالنا وأولادنا ولن ندخر جهداً لتحريرها وإعادتها إلى الأم سورية العظيمة.

حضر الملتقى الرفاق اللواء نزار الخضر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بدير الزور ورائد الغضبان أمين فرع الحزب وأعضاء قيادة الفرع وقائد شرطة المحافظة وأمناء الشعب الحزبية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية.