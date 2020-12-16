الأسمدة أهم مطالب المزارعين.. والأولوية للقمح!

طرطوس- لؤي تفاحة

مع بداية كل موسم شتوي، تتكرر شكوى مزارعي طرطوس حول أهمية تأمين وتوفير مادة الأسمدة، لاسيما المخصصة لأشجار الزيتون، بالإضافة لبقية المحاصيل الزراعية الأخرى من قمح وحمضيات وغيرهما، وتتكرر أيضاً معها الوعود المعطاة ذاتها من قبل القائمين على فروع المصرف الزراعي، وفي شكواهم لـ “البعث” أكد المزارعون أن المصرف يتأخر بتأمين المخصصات الممنوحة للمزارعين بموجب التنظيم الزراعي، وحتى الذي يتم تأمينه بشكل حر، حيث يتم اللجوء لتأمينه من خلال التجار بأسعار مرتفعة للغاية، ما يجبر قسماً منهم لانتظار رحمة التعليمات التنفيذية الصادرة عن الإدارة العامة بالموافقة على تلبية السوق المحلية في المحافظة، ولكن بعد تغطية حاجة الفلاحين في بقية المحافظات، لاسيما المناطق الداخلية، وبالتالي انعكاس ذلك على إنتاجية موسم الزيتون بالدرجة الأولى، أو تخزينه للموسم القادم لاستخدامه مع أول “زخة” مطر خلال شهر كانون الأول أو الثاني على أبعد تقدير بحسب الشاكين.

قصي عبد اللطيف، مدير فرع مصرف طرطوس الزراعي، قال: “إن الأولوية لمزارعي القمح، حيث تم إعطاء الفلاحين مخصصات الدفعة الأولى من الأسمدة لكل من تقدم بالثبوتيات، وسيتم توزيع أسمدة بقية المحاصيل كالزيتون والحمضيات بعد الانتهاء من توزيع أسمدة القمح، وحددت النشرة التسعيرية للأسمدة مؤخراً وفق ما يلي: بوتاس 20600 ليرة، سوبر 46% 11860 ليرة، الآزوت يوريا 9650 ليرة، نترات الآزوت 26% 8010، وسوبر 14% بسعر 5455 ليرة.