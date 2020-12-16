الخارجية الروسية: الاجتماع القادم للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة يعقد بدمشق العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة سيعقد بدمشق في الربع الأول من عام 2021.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة سبوتنيك جدول الاجتماع يتضمن تبادل الآراء حول تطورات الوضع في سورية وما حولها مع التركيز على مهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وأضافت اللجنة في بيانها ننطلق من ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها والتمسك بحق السوريين في تقرير مستقبل بلدهم بشكل مستقل ودون أي تدخل خارجي.

وكانت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي وقعت خلال اجتماعها الثاني عشر في الخامس والعشرين من كانون الأول العام الماضي بموسكو البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.