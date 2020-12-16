الرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية تعقد مؤتمرها في حلب
حلب – معن الغادري
افتتح الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب مؤتمر نقابة أطباء سورية للرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية عند الاطفال وذلك في فندق شيراتون حلب.
وأشار الرفيق أمين الفرع إلى أننا نجتمع في مدينة حلب التي صمدت وتحدت الإرهاب وانتصرت عليه هي اليوم أكثر إرادة وتصميماً على إعادة ما دمره الإرهاب، مشيداً بدور الكوادر الطبية والقطاع الصحي بكل مفاصله والذي كان في الخندق الأول إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري يواصلون الليل بالنهار ليقدموا الخدمات الطبية للجرحى والمصابين وللمواطنين عموماً .
وأكد الرفيق منصور أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية طبية وعلمية كبيرة لتقديم كل ما هو متاح من إمكانات للتصدي لوباء كورونا ، موجهاً التحية للأطباء وللكوادر الطبية التي ضحت بأرواحها من أجل أن تنقذ المصابين بهذا المرض .
ونوه الرفيق منصور الى أهمية انعقاد المؤتمرات النقابية لتعزيز الدور الايجابي وتلافي التقصير و هي مرحلة تقييم عمل نقابي لعام مضى ووضع خطط لعام قادم .
من جانبه أوضح الدكتور كمال عامر نقيب أطباء سورية أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي في مدينة حلب هو تأكيد على أن مسيرة العلم و المعرفة لن تتوقف رغم التحديات والحرب القذرة على سورية وهذا يزيد من اصرارنا على العمل لتطوير قدراتنا العلمية لنواكب عجلة التطور العلمي في الدول المتقدمة و سورية تستحق ذلك.
وعلى هامش افتتاح المؤتمر تم افتتاح معرض الأغذية و مستلزماتها واطلعوا على أقسام المعرض . ومن المقرر أن يعقد المؤتمر جلسات طبية وعلمية يحاضر فيها النخبة من الأطباء الأخصائيين .
حضر المؤتمر الرفاق عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بسورية ومحمد سالم شلحاوي عضو قيادة فرع حلب للحزب ومدير صحة حلب و رئيس فرع حلب لنقابة الاطباء وعدد من المعنيين والأطباء.
تصوير – يوسف نو