الرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية تعقد مؤتمرها في حلب

حلب – معن الغادري

افتتح الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب مؤتمر نقابة أطباء سورية للرابطة السورية لأمراض جهاز الهضم والتغذية عند الاطفال وذلك في فندق شيراتون حلب.

وأشار الرفيق أمين الفرع إلى أننا نجتمع في مدينة حلب التي صمدت وتحدت الإرهاب وانتصرت عليه هي اليوم أكثر إرادة وتصميماً على إعادة ما دمره الإرهاب، مشيداً بدور الكوادر الطبية والقطاع الصحي بكل مفاصله والذي كان في الخندق الأول إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري يواصلون الليل بالنهار ليقدموا الخدمات الطبية للجرحى والمصابين وللمواطنين عموماً .

وأكد الرفيق منصور أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية طبية وعلمية كبيرة لتقديم كل ما هو متاح من إمكانات للتصدي لوباء كورونا ، موجهاً التحية للأطباء وللكوادر الطبية التي ضحت بأرواحها من أجل أن تنقذ المصابين بهذا المرض .

ونوه الرفيق منصور الى أهمية انعقاد المؤتمرات النقابية لتعزيز الدور الايجابي وتلافي التقصير و هي مرحلة تقييم عمل نقابي لعام مضى ووضع خطط لعام قادم .

من جانبه أوضح الدكتور كمال عامر نقيب أطباء سورية أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي في مدينة حلب هو تأكيد على أن مسيرة العلم و المعرفة لن تتوقف رغم التحديات والحرب القذرة على سورية وهذا يزيد من اصرارنا على العمل لتطوير قدراتنا العلمية لنواكب عجلة التطور العلمي في الدول المتقدمة و سورية تستحق ذلك.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر تم افتتاح معرض الأغذية و مستلزماتها واطلعوا على أقسام المعرض . ومن المقرر أن يعقد المؤتمر جلسات طبية وعلمية يحاضر فيها النخبة من الأطباء الأخصائيين .

حضر المؤتمر الرفاق عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بسورية ومحمد سالم شلحاوي عضو قيادة فرع حلب للحزب ومدير صحة حلب و رئيس فرع حلب لنقابة الاطباء وعدد من المعنيين والأطباء.

تصوير – يوسف نو