الصحة للمشافي: التعامل مع الحالات المشتبهة بكورونا على أنها مصابة بالفيروس

طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة والمشافي التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بكورونا والتي تراجع أقسام العزل والإسعاف على أنها مصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بكورونا على أنها حالات مصابة سيكون استناداً إلى الأعراض السريرية والاستقصاءات الشعاعية والفحوص المخبرية لافتة إلى ضرورة إجراء المسحات في الحالات الحرجة والمسح الوبائي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 62 حالة ووفاة 13 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة حتى اليوم 9452 شفي منها 4494 حالة وتوفي 543.