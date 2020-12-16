الفئات العمرية لكرة الخابور تعيد الأمل بمستقبل أفضل

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

تحاول كرة نادي الخابور تجاوز كل الصعوبات والبدء ببناء قاعدة جديدة للعبة بجهود الكابتن أديب الخلف الذي يعتبر حالة فريدة في ملاعب محافظة الحسكة كونه مدرب جميع فرق الفئات العمرية في النادي، وضمن كادر فريق الرجال.

الخلف أكد لـ “البعث” أن كل هذا الجهد والتعب لأنه لا يمكنه ترك المواهب العديدة في بلدته دون مدرب، مضيفاً: تنتظر فئاتنا العمرية وفريقنا الأول استحقاقات قريبة جداً، عليّ تجهيزهم والاستعداد لها، ولم يكن نادينا وفرقنا في أية بطولة ضيف شرف أو تكملة عدد، لذلك كثفت الجهود لتسيير أمور كافة الفرق، وخلال الساعات الماضية فريق فئة الأشبال كان في القامشلي، لعبنا مباراة ودية ضد الجهاد، حققنا التعادل مع فريق يعد الأبرز في المحافظة، الحال ذاته مع باقي الفرق، تمارين يومية واستعدادات مكثفة للوصول إلى المسابقات بجاهزية واستعداد تامين.

وعن حال الفريق الأول يقول الخلف: نسعى لتكون لنا حصة من الانتقال إلى الأدوار النهائية بمنافسة مع أندية الحسكة الأخرى التي تسعى بالطموح ذاته، نملك من الأوراق ما يؤهلنا لتحقيق طموح وآمال جماهيرنا، بلاعبين وخبرات من نادينا فقط، وضمن أهدافنا في النادي منح الثقة لكوادرنا ولاعبينا الذين جلّهم من الأعمار الصغيرة، ويشاركون مع الفريق الأول، وثقتنا كبيرة بهم.