شباب الاتحاد “عدلوا المزاج” وحلّقوا مبتعدين بقمة الدوري

حلب- محمود جنيد

عدل شباب الاتحاد المزاج وحلّقوا بالمعنويات المحبطة من خلال فوزهم (بأربعة أهداف لهدف) مزدوج الفوائد (نقاط مضاعفة وابتعاد بالصدارة بفارق ست نقاط) على ضيفهم ومنافسهم المباشر على الصدارة تشرين ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الشباب.

قمة المتصدر صاحب الأرض ووصيفه باحت بأسرارها، واستعرضت كنوزها من الجانب الاتحادي الذي ملأ جمهوره مدرجات ملعب السابع من نيسان في حلب، وكأنه حضر لمتابعة مباراة مصيرية لفريق رجاله، تسبقه الآمال بنصر جديد لشبانه يشيع الفرح، ويجلي غمامة الحزن الكئيبة التي تركها الفريق الأول مخيمة فوق الرؤوس والنفوس الخائبة.

الجميع حضر وشارك فرحة الانتصار، حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هرع أحدهم متقافزاً على رجل واحدة (الأخرى مبتورة) نحو المدرجات مشاركاً لاعبي فريقه التحية للجمهور الوفي ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بينما سادت الروح الرياضية أجواء المباراة منذ البداية التي استقبل فيها جمهور الاتحاد الضيف تشرين أحسن استقبال، حتى النهاية التي خرج الجميع فيها راضياً قانعاً.

مدرب الفريق معن الراشد أكد أن أهم سبب في التفوق هو ثقافة الفوز التي تشرّبها اللاعبون بعد سلسلة من الانتصارات المتلاحقة، وأكد الكابتن الراشد بأن صدمة هدف تشرين المبكر كانت إيجابية على الفريق، فكانت العودة السريعة بهدف التعادل في الوقت المناسب الذي أنعش الفريق وأعطاه دفعة قوية للأمام.

وأشار مدرب شباب الاتحاد المحلّقين بصدارة الدوري للروح القتالية والمسؤولية التي تحلّى بها اللاعبون، إضافة لتنفيذهم واجباتهم المطلوبة بدقة ونجاح، فظهرت الشخصية الفنية بوضوح، وكان النجاح الجديد الذي مسح التقصير في بعض أشواط المباريات السابقة.

ولفت الراشد إلى أن فرحة الجميع بالفوز المهم على المنافس المباشر، مشروعة، لكن المشوار مازال طويلاً، وفيه الكثير من المحطات الصعبة.