غداً إطلاق مشروع “تحسين دخل الأسرة العاملة”

دمشق – بشير فرزان

أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن مشروع “دعم اقتصاديات الأسرة العاملة” الذي سيطلق غداً في اللاذقية بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين، يهدف إلى دعم دخل الأسرة العاملة عبر التركيز على المهن المنزلية بما يحقق دخلا إضافيا للأسرة العاملة في هذه الظروف الصعبة وذلك من خلال التدريب على ممارسة مهن منزلية يمكن مزاولتها في أي وقت وبشكل يبرز دور المرأة العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن لجان المرأة العاملة في المحافظات وضعت برنامجا قابلا للتنفيذ يراعي خصوصية محافظاتهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على المهن مثل الخياطة والتجميل و المهن الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، والطبخ و التمريض والتسويق والحرف اليدوية وصناعة المنظفات والتجارة الالكترونية، وغيرها.، على أن تكون الدورات بين 3 – 6 أشهر تمنح من خلالها شهادات مهنية للمتدربات وسيتم اختيار الأوائل من العاملات المتميزات في الدورات التدريبية المتبعة للمشروع لتقديم الدعم والرعاية لمشاريعهن .