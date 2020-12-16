مع غياب الآلية التنظيمية.. قضايا طلابية عالقة!

دمشق- فداء شاهين

رغم مطالبات الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطلبة في الكليات والسكن الجامعي، إلا أنها لم تحل بشكل نهائي ومازالت عالقة في أروقة الجامعة والكليات، ويوضح ممثّل الدراسات العليا في كلية الاقتصاد سنان عابد لـ “البعث” أنه منذ عامين بدأ الاتحاد نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة المشاكل التي تواجه الطلبة من خلال قيام الاتحاد بإيصالها إلى الجامعة، والمطالبة بحلها ومعالجتها، ولكن أحياناً تستجيب الجامعة في بعض القضايا، بينما لا تتم معالجة المشاكل الأخرى، منها قضية الضغط الكبير في السكن الجامعي، حيث طالب الاتحاد منذ سنوات بالتوسع في السكن الجامعي، إضافة إلى موضوع نسب الرسوب العالية في بعض المقررات، ففي قانون تنظيم الجامعات يجب ألا تكون النسبة أقل من 20%، ولا أعلى من 80%، علماً أن القانون يسمح للدكتور بكتابة تبرير بنسبة الرسوب، وأحياناً يؤخذ به.

وبيّن عابد لـ “البعث” على هامش الدورة التنظيمية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن قضايا الطلبة كثيرة وتبدأ من حضور المحاضرة وحتى تقديم الامتحان، فهي بحاجة إلى بعض التنسيق لتسهيل العملية التعليمية، وإيجاد الحلول الممكنة لتلافيها.

وأشار عضو قيادة فرع دمشق لاتحاد طلبة سورية فارس إبراهيم لـ “البعث” إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى معالجة، منها ضخامة المنهاج، وتواصل الطلبة مع الأساتذة، إضافة إلى حصول الفوضى عند تزامن إجراء الامتحانات مع التسجيل، ومراجعة الطلبة للشؤون، وعدم وجود بعض الموظفين بسبب قيامهم بتصفية الإجازات، فلا يوجد تنظيم، ويجب وضع آلية تنظيمية بشكل أكبر، وحل جميع الصعوبات.