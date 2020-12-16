نادي الأسير: اعتقال 3300 فلسطيني منذ جائحة “كورونا”

كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3300 فلسطيني منذ بدء جائحة “كورونا” في آذار الماضي وقال النادي في بيان: “إن الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم إلا أنه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

وأضاف: “إن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران الماضي حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى 469 لافتاً إلى أنه ومنذ نيسان سُجلت قرابة 140 إصابة بفيروس “كورونا” المُستجد بين صفوف الأسرى وفقًا لما تم الإعلان عنه ومتابعة المؤسسات المعنية حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية الخاصة به مؤكداً ضرورة الضغط جدياً على إدارة سجون الاحتلال من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية خاصة الصليب الأحمر الدولي وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم وضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحياً خاصة فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها والاطّلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس ودعا النادي منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في الخليل ونابلس ورام الله وجنين وسلفيت وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت عشرة منهم.

واقتحم 115 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما توغلت قوات الاحتلال مع ست آليات شرق قرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.