هل يصلح اليوسف واقع كرة الساحل؟

طرطوس – البعث

عيّنت إدارة نادي الساحل الكابتن محمد اليوسف مدرباً لفريق رجال كرتها خلفاً للمدرب المستقيل الكابتن فراس معسعس الذي تقدم باستقالته مع نهاية الجولة السابعة، وخسارة فريقه أمام الجيش، حيث ينتظر عشاق الساحل أن يحدث التغيير صدمة إيجابية للفريق مع تولي اليوسف الذي سبق له تدريب فريق تشرين عدة مرات وفي أكثر من موسم وحقق معه نتائج إيجابية.

وكان المعسعس قد تقدم باستقالته لإدارة الساحل وأعلن تحمّله كامل المسؤولية عن الخسارات السابقة التي تعرّض لها الفريق، والتي أدت لتراجعه إلى المركز الرابع عشر والأخير برصيد نقطتين، وأكد المعسعس أن الساحل لابد أن يعود إلى وضعه الطبيعي، وتمنى له التوفيق بالمباريات القادمة، وطالب عشاق الساحل من داعمين وكوادر إدارية وفنية ولاعبين وجمهور بالتكاتف والالتفاف حول النادي لعبور المرحلة الصعبة للفريق، وأن يكون الجميع يداً واحدة، وتوجّه المعسعس بالشكر لجماهير الساحل التي كانت خير سند للفريق وكوادره.

وتسود حالة من الترقب والحذر في الشارع الرياضي في طرطوس لما وصل إليه الفريق، مع تفاؤل بعبور المرحلة الصعبة واستعادة العافية.

من جهة ثانية، قررت إدارة الساحل معاقبة ثلاثة من لاعبي فريق الشباب لكرة القدم لمدة شهر، وحرمانهم من المشاركة بالمباريات الودية والرسمية، ومطالبتهم الالتزام بتدريبات الفريق، وأرجعت الإدارة العقوبة لعدم التزامهم بالتعليمات الانضباطية للكادر الفني واللاعبين.