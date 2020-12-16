وزارة الثقافة تطلق مبادرة “أرضي دهب”

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “أرضي ذهب” ضمن مساهمتها والجهات التابعة لها في حملة التشجير التي أطلقتها وزارة الزراعة لإعادة تحريج المواقع الحراجية الجديدة، والمتدهورة، والتي طالتها الحرائق، وتأتي هذه المبادرة ضمن المحاور الأساسية لخطة وزارة الثقافة الإستراتيجية في كل أنحاء سورية والتي تشارك فيها مديرياتها كافة.

تضم هذه المبادرة جملة من الأنشطة وحملات تشجير حدائق المديريات، والمناطق المتضررة التي طالتها الحرائق، إضافة إلى معارض فنية تختصّ بموضوع الحملة، لتنمية ثقافة محبة الأرض والعناية بها، إلى جانب عروض مسرحية وعروض لمسرح خيال الظل، وفيلم وثائقي، ومعرض للكتاب يتضمن عدداً من العناوين، ولا سيما الكتب الموجّهة إلى الأطفال واليافعين، التي تتناول في مضامينها أهداف المبادرة، كما تهدي وزارة الثقافة– الهيئة العامة السورية للكتاب الأطفال المشاركين، وعدداً من إصدارات الهيئة بما فيها أعداد خاصة بمجلتيّ شامة وأسامة. كما تتضمن المبادرة إطلاق مسابقات فنية وشعرية، وإقامةجلسات توعوية، وندوات بيئية، وأماسٍ شعرية وقصصية، وورش رسم للأطفال تتناول جميعها أهمية زراعة الأشجار، وضرورة المحافظة على الغابات لما لها من دور في حماية البيئة وصونها.