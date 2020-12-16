246 طالباً وطالبة تأهلوا إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم نتائج اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2020-2021 التي أقامتها في الخامس من الشهر الجاري بمشاركة 1402 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات وذلك في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء”.

ولفتت الهيئة إلى أن 246 طالبا وطالبة تأهلوا إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري المقرر إقامتها خلال العطلة الانتصافية المدرسية في الفترة ما بين 17 و23- 1.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المتأهلين من خلال موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.