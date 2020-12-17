أوبك تخفّض توقعاتها للطلب على النفط

قالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك): إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخُطا أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري: إن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 ملايين برميل يومياً العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يومياً. وإن توقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يومياً مما كان متوقعاً قبل شهر، مشيرة إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية، خفّضت أوبك بشكل مطّرد توقعاتها لنمو الطلب لعام 2021.