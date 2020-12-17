“الزراعة”: مقنن علفي مدعوم لمربي الدجاج البياض لتخفيض تكاليف الإنتاج

بهدف تأمين منتجات الفروج بأسعار مناسبة في الأسواق قررت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منح مربي الدجاج البياض مقنناً علفياً بالسعر المدعوم يشمل 1250 غرام ذرة و250 غرام شعير للطير الواحد خلال هذه الدورة، وذلك بعد أن وافقت مطلع الشهر الجاري على زيادة المقنن العلفي المدعوم لمربي الفروج للدورة الحالية بواقع 1700 غرام ذرة صفراء و300 غرام كسبة صويا للفروج الواحد.

معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش بين أنه ضمن خطة الوزارة لتحقيق استقرار في تربية الفروج ما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج لتكون بالحد الأدنى لتأمين لحم الفروج بسعر مناسب للمستهلك مع تأمين هامش ربح بسيط للمربي تمت الموافقة على إعطاء مربي الفروج البياض مقنناً علفياً لكل طير بياض في الدورة الحالية ما ينعكس إيجاباً على سعر البيض وتخفيض تكلفة الإنتاج على المربين، وأوضح أن المقنن سيسلم للذين يملكون وكالة قانونية أو عقود إيجار أو استثمار مصدقة أصولا بتاريخ الدورة العلفية وذلك بعد الكشف الحسي من اللجنة المختصة موضحاً أنه يحق للمربين الذين استلموا مخصصاتهم خلال الدورة العلفية استلام الكميات الإضافية إذا رغبوا بذلك.

سامي جاموس مربي دجاج بياض أوضح أن زيادة المقنن العلفي لمربي الفروج البياض تنعكس بشكل إيجابي على المربين حيث يوفر في كل طن 150 ألف ليرة من أصل 850 ألف ليرة السعر الحالي للطن ما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج واستمرار عملية تربية الفروج بوتيرة جيدة.

بدوره بين المربي حكمت حداد أن وزارة الزراعة منحت 25 بالمئة مقنناً علفياً للطير الواحد أي 25 بالمئة من كمية استهلاكه اليومي وهذا يساعد على استقرار تربية الفروج وبالتالي استقرار عرض المنتجات وأسعارها وآليات تخفيض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى لتأمين لحم الفروج وبيض المائدة بسعر مناسب للمستهلك مع تأمين هامش ربح بسيط للمربي.

وقررت وزارة الزراعة أيضاً فتح دورة علفية لمربي الأسماك بكل الفروع اعتباراً من 15-12-2020 ولغاية 28-1-2021 ويتم تسليم المقننات العلفية للمزارع السمكية المرخصة بناءً على جداول اسمية صادرة عن مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك بعد إجراء الكشف الحسي على المزارع.