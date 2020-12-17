الفائزون في المسابقة الفنيّة لأفضل تصميم جداري

اللاذقية – مروان حويجة

أسفرت نتائج المسابقة الفنيّة الشبيبية “أفضل تصميم جداري حجري” التي أطلقها مكتب الأنشطة الفنية في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة على مستوى الروابط والوحدات الشبيبية في مجال عمل الفرع عن النتائج الآتية: المركز الأول الرفيق محمد علي مهنّا من رابطة الشهيد نقولا عبود، المركز الثاني الرفيقة آلاء أحمد شمّا من رابطة الشهيد عماد الدين ديب، أما المركز الثالث فقد حازت عليه الرفيقة لمى حاتم دنورة من رابطة الشهيد سميع كوسا. وقد قام كل مشارك باختيار جدار مناسب في أحد شوارع المحافظة لتنفيذ مشروعه الفنّي وبرسم مخطط كروكي للجدار مبيّناً عليه كل التفاصيل من حيث الأبعاد وتفاصيل الرسم بالأدوات المستخدمة والأسلوب الفنّي التعبيري الذي اعتمده الفنان المشارك والآلية المستخدمة في إنجاز العمل الفنّي. وقدّم كل مشارك في المسابقة شرحاً فنيّاً تفصيلياً عن موقع إنجاز العمل والمواد المستخدمة في الرسم والتصميم وماهيته، وقد جرى تقييم الأعمال الفنيّة المشاركة في المسابقة وإعلان أسماء الفائزين فيها بإشراف ومتابعة مكتب الأنشطة الفنية في فرع الشبيبة والخبرات الفنيّة الاختصاصية.