المقداد ولافروف: توسيع علاقات التعاون لإفشال العقوبات الغربية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن العلاقات السورية الروسية ارتقت خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب وتعميق العلاقات الاستراتيجية، موضحاً أن التعاون الثنائي سيشهد المزيد من الإنجازات خلال الأشهر المقبلة.

وقال المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب محادثاتهما في موسكو اليوم: نشكر روسيا على دعمها لسورية في حربها على الإرهاب ووضع حد للغطرسة الغربية وتجاوزاتها للقانون الدولي، موضحاً أن دولاً غربية تفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى وتقوم بتجويع شعوبها خدمة لأجنداتها السياسية، وأضاف: اتفقنا على توسيع علاقات التعاون بين البلدين بما يسهم بإفشال آثار الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية.

وأكد المقداد أن سورية وروسيا تكافحان الإرهاب الذي يشكل خطراً على الإنسانية جمعاء مبيناً أن سورية صمدت عشر سنوات وهي تكافح التدخل الخارجي والإرهاب ما جعل الأعداء يصابون بالجنون والهلوسة.

وأوضح المقداد أن رفض الدول الغربية المساهمة في عملية إعادة الإعمار في سورية رسالة دعم واضحة للإرهابيين لمواصلة جرائمهم مشيراً إلى أن الاهتمام الأكبر للولايات المتحدة ينصب على محاولة تدمير سورية وأن الإدارة الأمريكية الحالية عملت على زعزعة الاستقرار العالمي ولا سيما عبر الانسحاب من عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ولفت المقداد إلى أن إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة لا قيمة له وينتهك قرارات الشرعية الدولية، وأشار إلى أن أخطر ما يهدد عمل لجنة مناقشة الدستور هو تدخل الدول الغربية في عملها.

بدوره جدد لافروف موقف روسيا الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وحق شعبها في تقرير مستقبله بنفسه.

وأوضح لافروف أن بعض الدول تواصل عرقلة حل الأزمة في سورية وفرض عقوبات اقتصادية عليها في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مؤكداً إدانة روسيا لاستمرار وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وقال: أجرينا اليوم مباحثات حول الوضع الراهن في سورية والقضايا الرئيسية بجدول الأعمال الإقليمي إضافة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والمستجدات في مجال العملية السياسية ونوهنا بالتقدم الإيجابي في عمل اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور.

ورداً على سؤال أوضح لافروف أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال: خلال الأيام الماضية تم تبني مجموعة قرارات بشأن دعم عملية إعادة الإعمار في سورية.